Трамп призвал посадить в тюрьму помощницу Клинтон

2018-01-03 04:59 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп призвал посадить в тюрьму помощницу экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон Хуму Абедин. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом он написал в твиттере.

«Помощница жуликоватой Хиллари Хума Абедин обвиняется в несоблюдении базовых протоколов безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов… Тюрьма!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что расследовавший дело о переписке Клинтон замглавы ФБР Эндрю Маккейб может оставить пост.

В прошлом году мужа экс-советницы Клинтон приговорили к 21 месяцу тюрьмы за отправку интимных фото.