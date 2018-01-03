В Перу число жертв аварии с автобусом достигло 48 человек

2018-01-03 06:53 | www.apa.az | 6

Число жертв аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу выросло до 48 человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Comercio со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

Перуанский министр транспорта и коммуникаций Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя двигались с превышением скорости.

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Число жертв аварии с автобусом в Перу выросло до 36 человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось о 25 погибших.

Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

"Дорожно-транспортное происшествие в Пасамайо (провинция Уараль) уже оставило 36 погибших и шесть раненых", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

На месте происшествия направлены бригады спасателей и медиков, а также группа психотерапевтов.