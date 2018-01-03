Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына

2018-01-03 08:01 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп ответил руководителю КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что у него "тоже есть ядерная кнопка", передает РИА Новости.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.