Рынок недвижимости Баку: три фактора стабильности

2018-01-03 08:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Прошедший год ознаменовался для рынка недвижимости Баку относительной стабилизацией процессов и повышением активности. Если ознакомиться с данными, то можно увидеть, что высокие темпы снижения цен, наблюдавшиеся на рынке в 2015 и 2016 годах, постепенно снижались в течение года, и к концу 2017 на рынке установилась, хоть и не полная, но относительная стабильность.

Так, если в 2016 году цены на рынке недвижимости Баку снизились на 31,53 процента, то по итогам ноября 2017 года годовое сокращение составило около 4,3 процента.

Анализируя ситуацию, можно прийти к выводу, что стабилизация на рынке была вызвана следующими тремя основными факторами.

Стартовала реализация пилотного проекта по перестройке первого микрорайона и ряда других районов Баку

Согласно решению Кабинета министров о мерах по перестройке первого и других микрорайонов Баку от 10 марта 2017 года, функции заказчика по работам по реконструкции, которые будут проведены на территории первого микрорайона, как "пилотного проекта", поручены МЧС на основании его предложения.

Проект подразумевает снос так называемых “хрущевок” в микрорайонах Баку, на месте которых будут построены жилые комплексы, состоящие из 9 и 12-этажных зданий, а также социальных объектов (школы, детские сады и т.д.). Жители этих домов смогут получить жилье в этих новостройках под гарантию государства.

Кроме того, выселенным из снесенных зданий жильцам обеспечивается выплата средств для размещения в арендованных квартирах до окончания строительства новых жилых зданий строительными компаниями. После завершения строительства новых зданий жильцам старых будут выделены квартиры площадью на 10 процентов больше общей площади принадлежавшей им квартиры. Те же условия применимы и для владельцев нежилых помещений.

В настоящее время МЧС ведет подготовительные работы, связанные с данным пилотным проектом.

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