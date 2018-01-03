В Перу автобус рухнул в пропасть: погибло 48 человек

2018-01-03 09:08 | www.oxu.az | 6

Число жертв аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу выросло до 48 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола» (Curva del Diablo).

После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

Перуанский министр транспорта и коммуникаций Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя двигались с превышением скорости.

На месте происшествия направлены бригады спасателей и медиков, а также группа психотерапевтов.

A.M.

