Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей

2018-01-03 09:22 | www.oxu.az | 5

Лидер КНДР приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 10:30 по бакинскому времени.

Ранее КНДР выразила готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме.

A.M.

