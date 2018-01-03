Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей

2018-01-03 09:22 | www.oxu.az | 5
Лидер КНДР приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 10:30 по бакинскому времени.
Ранее КНДР выразила готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме.