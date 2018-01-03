Suudi Arabistan'dan İran'da Kargaşa İçin On Binlerce Tweet Atıldı

2018-01-03 09:41 | www.trend.az | 1

Tesnim Haber Ajansı - İran'ın bazı bölgeleri son günlerde hayat pahalığını protesto eden eylemlere sahne oldu. Ancak bazı küçük gruplar, kamu merkezleri ve bankalara saldırıp, tahribata yol açtılar.

Şimdiye kadar kargaşalar sırasında kimliği bilinmeyenler tarafından birkaç kişi öldürülmüştür. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru da var.

Eylem çağrılarının yapıldığı sosyal paylaşım ağlarından biri twwiterdir.

Twwiter üzerinden #اعتراضات_سراسری hachtagı, kargaşa çıkaranların kullandığı en önemli hachtagtır.

Bu hachtagla, eylemlere katılma ve kamu merkezleri, binaları ve kamuya hizmet veren sistemlere saldırı çağrısı yapılıyor.

Bu hachtagların nereden yönetildiği ve yönlendirdiğini öğrenmek için Trendsmap sitesine bakmak yeterli olacak. Bu site, bu hachtagların İran ve dünyanın neresinde atıldığını bölgelere göre belirlemiştir.

Geçen 24 saatte, 131 bin 100 adet #اعتراضات_سراسری hachtaglı tweet, Suudi Arabistan'dan atılmıştır.



İran'dan 21, İngiltere'den 7, Fransa'dan 5 ve Almanya'dan 4 aynı hachtaglı tweet geçen 24 saat zarfında atılmıştır.

Atılan tweetlerin yüzde 43'ünün Arap dilindeyken gerisi İngilizce ve Farsça olarak yayınlanmıştır.

Suudi Arabistan'dan kaç tane hachtaglı tweet ve hangi kentlerden ve noktalardan yayınlandığı öğrenmek için seçenekler listesini tıklıyoruz.

Haliyle, Suudi Arabistan'ın içinden 31 bin 500 #اعتراضات_سراسری tweetin ve Riyad, Mekke, Medine, Hail, Tebuk ve Cizan gibi kent ve vilayetlerinden atıldığı ortaya çıkıyor.