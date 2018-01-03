Erdoğan'ın Fransa ziyaretinde gündemde milli füze Eurosam da var

2018-01-03 09:46 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak 5 Ocak’ta Fransa’yı ziyaret edecek. Erdoğan, Macron ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak, İran ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkilerin ele alınması öngörülüyor. İki ülke arasındaki köklü ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, enerji, savunma sanayi, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi geniş bir yelpazede, önemli projeler bulunuyor.

Erdoğan’ın ziyaretinde EUROSAM ile işbirliğinin imzalanması öngörülüyor. İmzalar atıldığında Türkiye’nin ileriye dönük olarak milli füze savunma sistemlerinin geliştirilebilmesi için İtalya-Fransa ortaklığındaki EUROSAM ile işbirliği yapılacak.

Türkiye’nin füze savunma sistemlerine olan acil ihtiyacı Rusya’dan hazır S-400 alımıyla karşılanıyor. EUROSAM halen kullanımda olan Aster 30 füzelerinin daha gelişmiş varyantlarının üretilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

2030 SONRASI İÇİN...

Türkiye’nin milli füze sistemlerinin parçası olması beklenen “Aster- 30 Block 1 NT” adı verilen gelişmiş füze savunma sistemleri 2023 yılı sonrasında hizmete girecek. Türkiye’nin de söz konusu “geliştirme” çalışmasına katılması ve böylece 2030’lu yılların ihtiyaçlarını da karşılayacak sistemlere sahip olunması öngörülüyor. Bu sistemler NATO’ya entegre olabilecek.