Турция и Франция обсудят региональные вопросы

2018-01-03 10:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция и Франция обсудят региональные вопросы во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Париж, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что визит Эрдогана в Париж состоится пятого января по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Президенты двух стран обсудят вопрос объявления Иерусалима столицей Израиля, ситуацию в Ираке, Сирии и Иране, а также отношения Турции и ЕС.

Сообщается, что стороны также намерены подписать соглашения о военной сфере.