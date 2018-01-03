Цены на нефть стабилизировались

2018-01-03 10:37 | www.trend.az | 6

Цены на нефть эталонных марок практически стабильны в среду после снижения днем ранее.

Тем не менее, котировки остаются вблизи двухлетних максимумов, отмечает MarketWatch, передает Интерфакс.

Опасения относительно перебоев с поставками в Северном море и Ливии несколько ослабели. Тем не менее, продолжающиеся седьмой день акции протеста в Иране оказывают поддержку нефтяному рынку.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,01 (0,02%) - до $66,56 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена упала на $0,3 (0,45%) и составляла $66,57 за баррель.