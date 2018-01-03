В Грузии запрещен перенос руля в праворульных автомобилях

2018-01-03 10:43 | www.oxu.az | 8

С 1 января в Грузии запрещается перенос руля в праворульных автомобилях в рамках начала инспектирования.

Как передает Oxu.Az, те автомобили, в которых руль уже был перенесен, будут проходить технический осмотр наравне с другими автомобилями, если они отвечают предусмотренным параметрам.

Вместе с тем, к праворульным автомобилям больше не предусмотрено никаких дополнительных требований, кроме упорядочения освещения фар.

Как уже сообщалось, периодический технический осмотр автотранспортных средств становится обязательным в Грузии с 1 января 2018 года.

A.M

