Двое детей погибли при взрыве во Вьетнаме

2018-01-03 10:51 | www.trend.az | 5

Взрыв произошел в жилом районе недалеко от вьетнамской столицы, города Ханоя, два ребенка погибли, шесть человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную онлайн-газету VnExpress.

По данным издания, инцидент произошел в среду утром в жилом районе провинции Бакнинь, в месте, где местные жители занимаются сбором лома. По данным администрации провинции, произошла детонация взрывчатых веществ неизвестного происхождения. Жертвами взрыва стали дети в возрасте одного года и пяти лет.