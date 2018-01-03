В Узбекистане снижен налог на доходы физлиц

2018-01-03 10:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Средняя и максимальная ставки на доходы физических лиц снижены в Узбекистане с 1 января, в то же время увеличен размер взноса на индивидуальные накопительные пенсионные счета, налог на имущество будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимости.

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана, которым утверждены основные макроэкономические показатели и параметры государственного бюджета страны на 2018 год.

В частности, средняя ставка налога на доходы физических лиц (от 5 до 10 минимальных зарплат) и максимальная (свыше 10 минимальных зарплат) снижена на 0,5 процента — до 16,5 процента и 22,5 процента соответственно.

При этом сохранена минимальная ставка налога на доходы физлиц (до пяти минимальных зарплат) — 7,5 процента.

Согласно постановлению, с 1 января увеличен размер обязательных ежемесячных взносов, перечисляемых на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан, с одного до двух процентов от доходов, подлежащих налогообложению.

Шкала налогообложения по группам облагаемых доходов определяется исходя из минимальной заработной платы, установленной на начало года (на 1 января 2018 года - 172 240 сумов), и не пересматривается в течение года при изменении размера минимальной заработной платы.