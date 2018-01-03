2018-01-03 10:45 | www.apa.az | 5
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.
Как передает АПА, об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что специальная линия связи будет открыта сегодня.
Ранее КНДР выразила готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме.