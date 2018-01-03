Шахрияр Мамедъяров завершил год на третьем месте в рейтинге ФИДЕ

2018-01-03 10:57 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров завершил 2017 год на третьем месте в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Мамедъярову удалось сохранить свою позицию по сравнению с декабрьским рейтингом.

Отметим, что в итоговом рейтинге года Мамедъяров оказался выше армянского шахматиста Левона Ароняна, который переместился со второго на четвертое место.

Теймур Раджабов также вошел в первую двадцатку.

Рейтинг ФИДЕ на январь 2018 года

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2834

2. Фабиано Каруана (США) – 2811

3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2804

4. Левон Аронян (Армения) – 2797

5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2793

6. Уэсли Со (США) – 2792