Неизвестные ограбили антикварный салон в Сен-Тропе на сотни тысяч евро

2018-01-03 11:03 | www.trend.az | 7

Вооруженные грабители похитили вечером во вторник ювелирные изделия стоимостью несколько сотен тысяч евро из антикварного салона в городе Сен-Тропе (юго-восток Франции). Об этом в среду сообщила газета Parisien, передает ТАСС.

Четверо людей в масках, вооруженные помповыми ружьями и автоматом Калашникова, ворвались в помещение, приказали посетителям лечь на пол, разбили витрины и забрали все драгоценности.

В момент, когда преступники собирались скрыться, они натолкнулись на патруль жандармерии. Завязалась погоня на автомобилях, в ходе которой злоумышленники несколько раз обстреляли жандармов, никто из стражей порядка не пострадал.