Трамп: Моя ядерная кнопка гораздо больше чем у Ким Чен Ына

2018-01-03 11:27 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп ответил руководителю КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что у него «тоже есть ядерная кнопка».

Как передает Oxu.Az, об этом американский президент написал в своем микроблоге в Twitter.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе». Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!» – написал Трамп.

A.M.

