Премьер Франции призвал ужесточить наказание за нападение на полицию

2018-01-03 11:41 | www.trend.az | 6

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп раскритиковал нападение на полицейских, которое произошло в новогоднюю ночь под Парижем, и выступил за ужесточение наказания для агрессоров, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что двое полицейских получили ранения в результате нападения хулиганов в коммуне Шампиньи-сюр-Марн к востоку от Парижа в новогоднюю ночь. Несколько десятков неизвестных попытались попасть на частную вечеринку без приглашения. На место происшествия был вызван полицейский патруль. Группа неизвестных перевернула патрульный автомобиль, а затем напала на стражей порядка. Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter, что совершившие "подлое и преступное линчевание полицейских будут найдены и наказаны".

"Как и все французы, я был шокирован тем, что увидел. Необходимо действовать более сурово и твердо в отношении тех, кто нападает на полицейских", — заявил Филипп в эфире телеканала France 2.