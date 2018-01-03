Туркменистан назван лучшей страной для отдыха в 2018 г.

2018-01-03 11:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Туркменистан назван лучшей страной для отдыха в 2018 году, сообщает информационное агентство ORIENT.

После многочисленных передач о туризме и путешествиях по разным странам итальянский телеканал «Rai Tre» провел опрос среди зрителей о самых лучших странах для отдыха в 2018 году. По итогам голосования Туркменистан оказался лучшим в категории «История».

Туркменский народ имеет пятитысячелетнюю историю, свидетельством чему являются многочисленные находки, относящиеся к палеолиту и мезолиту. На территории Туркменистана существовали такие известные государства, как Маргуш (в древнегреческих и римских документах – Маргиана), Парфия и др. В древности здесь пролегали стратегические важные маршруты Великого Шелкового пути.