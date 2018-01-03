Росавиация отозвала допуск на выполнение двух рейсов в Азербайджан

2018-01-03 12:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) отозвало допуск авиакомпании "ВИМ-Авиа" на полеты в Азербайджан.

Об этом говорится в протоколе межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок, имеющемся в распоряжении Trend.

Как отмечается, речь идет о рейсах Санкт-Петербург – Габала и Жуковский - Гянджа.

В документе указывается, что допуск был отозван из-за невыполнения полетов в течение сезона расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) следующего за сезоном, в котором был выдан допуск.