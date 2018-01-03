В Белом доме назвали протесты в Иране «народным восстанием»

2018-01-03 12:16 | www.oxu.az | 5
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга назвала протесты в Иране «народным восстанием».
Об этом Oxu.Az перелает со ссылкой на РТ.
«Люди устали платить цену за склонное к насилию и коррумпированное руководство. В результате мы сейчас видим естественное народное восстание, организованное храбрыми иранскими гражданами», – заявила она.
Сандерс подчеркнула, что Вашингтон поддерживает иранский народ, а также призывает Тегеран уважать фундаментальные права граждан.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон созовёт экстренные заседания в СБ и СПЧ ООН в связи с ситуацией в Иране.
В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста. За три дня задержаны порядка 450 человек, около 20 человек погибли.