В Иране продолжаются акции протеста

2018-01-03 12:11 | www.trend.az | 7

Несколько сотен человек вышли на улицы иранских городов в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

Манифестации в среду проходят в таких городах, как Ахваз, Бушир, Илам и Хорремабад. Точное число участников не сообщается.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

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