Азербайджанская делегация посетила Израиль

2018-01-03 12:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Израиль посетила делегация азербайджанского города Мингячевир во главе с главой исполнительной власти Ниязи Байрамовым. В состав делегации вошли также его заместители Али Ганиев и Хикмет Керимов, главный врач городской больницы Кёнуль Алекперов.

Сразу же по приезде вместе с представителем ассоциации «АзИз» в Азербайджане Вахидом Байрамовым гости посетили город-побратим Мингячевира - израильский город Афулу, где они посетили фотовыставку «Азербайджан глазами израильтян», которая вот уже несколько недель работает в городской галерее.

В тот же вечер члены делегации стали гостями Азербайджанского культурного центра "АзИз", много лет существующего в Афуле благодаря поддержке Фонда Гейдара Алиева. В этот день здесь собрались любители творчества известного азербайджанского поэта Алиаги Вахида.

Открывая вечер, директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман поблагодарила городские власти в лице первого вице-мэра Афулы Михаила Баркана и начальника отдела абсорбции Светлану Черкасову за постоянную помощь и поддержку работы Центра. Баркан от своего имени и от имени мэра города Ицхака Мирона горячо приветствовал гостей из Азербайджана, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между городами-побратимами Мингячевиром и Афулой.