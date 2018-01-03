В Латвии задержали российского журналиста

2018-01-03 12:54 | www.oxu.az | 6

2 января латвийской полицией в центре Риги без предъявления каких-либо обвинений задержан журналист российского канала ТВЦ Анатолий Курлаев.

Как передает Oxu.Az, об этом он лично сообщил в интервью латвийскому радио Baltkom, вещающему на русском языке.

По словам репортера, который накануне прилетел в Ригу, в гостинице спецслужбы его не застали.

«Я вчера (1 января – ред.) прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также, там было сказано что-то об угрозах государству», - заявил Курлаев.

После предъявления соответствующих документов, журналист был депортирован в Москву.

По мнению Курлаева, он законов Латвии никогда не нарушал:

«Единственное, что мне приходит в голову, это то, что я снимал несколько фильмов здесь. Вот, наверное, после одного из них и был запрет. В 2015 году, совпадает как раз, когда я выпускал фильм про Прибалтику, он назывался «НАТО у ворот», о жизни в Латвии и в целом об отношениях к России», – рассказал журналист.

В свою очередь, в телекомпании «ТВЦ», где работает задержанный журналист недоумение в связи со случившимся:

«Анатолий Курлаев находился в Латвии в частной поездке. В то же время в телекомпании считают, что депортация сотрудника «ТВ Центра» наглядно демонстрирует предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ и их неготовность руководствоваться основополагающими принципами свободы слова», - говорится в сообщении.

A.M.

