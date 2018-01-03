Экономическое обозрение: что ждет экономику Китая в 2018 году?

2018-01-03 12:56 | www.trend.az | 6

Китайская экономика завершила 2017 год с хорошими показателями, которые даже превзошли ожидания, удалось сдержать финансовые риски и охладить рынок недвижимости, реформы в ключевых сферах стабильно продвигаются.

До сих пор вторая экономика мира выступала ключевым двигателем глобального роста, продолжит ли ее роль улучшаться, и как Китай будет справляться с трудностями в наступившем году? Чтобы понять это, надо обратить внимание на ряд ключевых сфер.

Углубление структурной реформы в сфере предложения

Усилия Китая по улучшению ситуации в сфере предложения дали ожидаемый эффект в 2017 году и продолжат набирать обороты в 2018-м.

Одной из основных задач этой реформы является ликвидация избыточных мощностей. В минувшем году Китай достиг намеченной цели, сократив производственные мощности в сталелитейной и угольной промышленности на 50 млн и 150 млн тонн соответственно.

Прогресс также был отмечен на четырех других фронтах, включая снижение долговой нагрузки, сокращение уровня запасов, снижение издержек и укрепление слабых звеньев.

На Центральном совещании по экономической работе, прошедшем в декабре, руководство Китая пообещало продолжить структурную реформу в сфере предложения и приложить больше усилий к повышению качества экономики.

Сохранение жесткого контроля над финансовым рынком

В 2017 году китайские власти предприняли реальные шаги против широко распространенных нарушений на быстрорастущем финансовом рынке. Банки, страховые и инвестиционные компании подверглись серьезным штрафам за несоблюдение рыночных правил.

В будущем руководство страны продолжит решительно бороться с не отвечающей правилам и незаконной деятельностью в финансовом секторе, поскольку предупреждение рисков остается одной из приоритетных задач для Китая.

Усиление борьбы с загрязнением

Ничто лучше чистого и голубого неба над Пекином этой зимой не может продемонстрировать эффективность усилий Китая в борьбе с загрязнением. Переход на экологически чистые источники энергии для отопления и ужесточение наказаний в отношении предприятий-загрязнителей приносят свои плоды. Голубое небо перестало быть редкостью и роскошью для Пекина.

Контроль над загрязнением также был включен в число приоритетных задач для Китая на ближайшие три года. Намечено значительно снизить выбросы основных загрязняющих веществ и добиться улучшения экологической ситуации в целом.

Продолжение регулирования рынка недвижимости