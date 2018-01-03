В МЧС проведено оперативное совещание в связи с поиском пропавших альпинистов

2018-01-03 13:05 | www.apa.az | 6

3 января в МЧС под руководством замминистра по чрезвычайным ситуациям Этибара Мирзоева было проведено оперативное совещание в связи с поиском альпинистов, пропавших в горной местности Губы.

Как сообщили АПА в МЧС, на совещании были проанализированы проведенные до сих пор поисковые работы, были даны указания о плане дальнейших действий. Было отмечено, что в последние дни поисково-спасательные работы ведутся с ограничениями ввиду сложных метеорологических условий (снегопад и плохая видимость), но не прерываются. В поисково-спасательных работах участвуют спасательные группы МЧС, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, добровольцы, к работам привлечен и вертолет МЧС.

На совещании было с сожалением отмечено, что несмотря на сложность оперативных условий и деликатность вопроса, некоторые сайты распространяют дезинформацию о деятельности госструктур, участвующих в поисково-спасательных работах. МЧС призвало СМИ, представителей общественности и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную и непроверенную информацию о работе МЧС, а руководствоваться официальными сообщениями министерства.