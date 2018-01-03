Казахстанский завод намерен увеличить выпуск пассажирских вагонов

2018-01-03 13:06 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Астанинский завод «Тулпар-Тальго» намерен выпустить в 2018 году более 90 вагонов.

«За прошлый год выпущено 62 вагона. На этот год у нас в плане 91 вагон. На заводе работают 183 человека», - сказал производственный директор ТОО «Тулпар -Тальго» Владимир Киселев во время визита депутатов Мажилиса парламента республики на завод, сообщает «Казинформ».

До 2023 года завод выпустит 603 вагона новой комплекции. «Мы закрыли один контракт, по которому выпустили с 2012-го по 2015 год 436 вагонов. С 2015 года у нас новый контракт, выпускаем вагоны с широким кузовом, по нему мы до 2023 года выпустим 603 вагона. На сегодняшний день из них уже выпущено 178 единиц с учетом прошлого года», - добавил Киселев.

По его словам, в ближайшем будущем формат производства и технологии на заводе меняться не будут.

«У нас испанская технология производства «Тальго», и мы не отступаем от нее ни на шаг. Вагоны соответствуют сертификации по их стандартам», - подчеркнул он.