Полковник: Альпинисты замерзли под 10-15-метровым слоем снега

2018-01-03 13:06 | www.oxu.az | 6

Как сообщалось ранее, трое членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фарида Зебиюлла гызы, Гусейнов Бабур Вагиф оглы и Буниятзаде Намин Низами оглы, 23 декабря 2017 года отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага и не вернулись.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям уже неделю проводят поисковые работы, которые не принесли никаких результатов. Можно сказать, что равнодушным к этим событиям не остался никто.

Глава созданного в МЧС штаба, полковник Шахин Мирзоев дал интервью xeber365.com.

Как передает Oxu.Az, Мирзоев полагает, что альпинисты остались под 10-15-метровым слоем снега.

«Пока ничего не могу сказать… Чудеса случаются. Они попали под лавину и оказались под 10-15-метровым слоем снега. Несколько часов в снегу без движения приводит к смерти от обморожения. Ясно, что они замерзли. Даже если мы проведем там полчаса, час без движения, то замерзнем. Но, как я говорил, мы не теряем надежды. Уверяю вас, мы добросовестно и с энтузиазмом продолжаем поиски», - сказал полковник Шахин Мамедов.

Э.Ш.

