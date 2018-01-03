В Индии истребитель МиГ-29 съехал с полосы во время взлета

2018-01-03 13:13 | www.trend.az | 6

Самолет МиГ-29K индийских ВМС съехал со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Даболим штата Гоа и загорелся, пилот не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийское агентство ANI.

Инцидент произошел во время взлета воздушного судна, за штурвалом истребителя находился пилот, проходящий обучение. В результате инцидента самолет загорелся, впоследствии возгорание было потушено. После происшествия пилоту удалось успешно покинуть самолет, он не пострадал.

Из-за происшествия работа аэропорта была приостановлена, но вскоре ее возобновили. Проводится расследование инцидента.