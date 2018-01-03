Поиск азербайджанских альпинистов ведется с учетом метеоусловий (ФОТО)

2018-01-03 13:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Мероприятия по поиску альпинистов, пропавших в горах Губинского района Азербайджана, проводятся непрерывно, но с ограничениями, учитывая резкое ухудшение в последние дни погоды - выпал снег до 1,4 метра, понизилась температура, сильный ветер, плохая видимость.

Об этом было сообщено в среду на оперативном совещании, проведенном под руководством замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта Этибара Мирзоева, сообщили в среду в ведомстве.

В оперативном совещании приняли участие главы структур, привлеченных к поисково-спасательным работам.

На совещании была проанализирована проведенная работа по поиску альпинистов, рассмотрена предстоящая работа и даны соответствующие указания.

В поисково-спасательных работах, организованных МЧС, участвуют отряды профессиональных спасателей министерства, оснащенные соответствующей одеждой, средствами связи и спасательным оборудованием, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, профессиональные альпинисты и отряды добровольцев из местных жителей.