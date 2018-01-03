Жительница США использовала лотерейный билет с выигрышем в $5 млн как закладку для книги

2018-01-03 13:39 | www.trend.az | 6

Жительница американского города Эджуотер (штат Нью-Джерси) Оксана Захаров выиграла в моментальную лотерею $5 млн благодаря билету, который она долгое время использовала в качестве закладки в книге, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство UPI.

Во время поездки на Манхэттен за покупками в конце декабря 56-летняя Захаров собиралась купить лотерейный билет за $1, но ей вместо этого по ошибке предложили купон стоимостью $10. "Когда продавец вручил мне не тот билет, я расстроилась и решила не отказываться, а просто купить его, - отметила счастливица. - По правде говоря, я использовала билет в качестве закладки в книге на протяжении нескольких недель, пока все же не решила стереть защитный слой".

Захаров призналась, что, узнав о выигрыше, сразу была настроена скептически, так как "прежде никогда ничего не выигрывала". "Я была уверена, что билет поддельный, пока не принесла его в центральный офис нью-йоркской лотереи, где мне сказали, что он настоящий", - подчеркнула жительница Нью-Джерси.

Она - одна из немногих победительниц в лотерею, кто согласился получить приз в виде регулярных выплат в течение более 20 лет, а не забрать все деньги сразу. Таким образом Захаров в течение 19 лет будет получать свои $5 млн в качестве платежей в размере $260 тыс. ($172 тыс. за вычетом налогов) и одного единовременного - в размере 60 тыс. долларов ($39708 за вычетом налогов). После этого она продолжит получать ежегодные выплаты в размере $172 тыс. долларов (с учетом налогов) всю оставшуюся жизнь.