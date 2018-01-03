Турция выступает за стабильность в Иране – Эрдоган

2018-01-03 13:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция выступает за сохранение стабильности в Иране, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, пишут в среду турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, стабильность в Иране важна для Турции.

Сегодня вице-премьер Турции Бекир Боздаг также сказал, что Турция внимательно следит за развитием событий в Иране.

«Стабильность в интересах народа и правительства Ирана. Хаос и нестабильность в Иране могут нанести ущерб не только иранскому народу, но и всему региону», - сказал Боздаг.

Отметим, что в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

По данным иранских СМИ, в ходе протестов погибли 28 человек.

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