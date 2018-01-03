Российский вертолет потерпел крушение в Сирии: Пилоты погибли

2018-01-03 13:58 | www.oxu.az | 5

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии. Оба пилота погибли.

Как передает Oxu.Az об этом сообщили в Минобороны РФ.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье в 15 километрах от аэродрома Хама. Причиной трагедии назвали техническую неисправность, уточнив, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

В ведомстве отметили, что борттехник вертолета получил травмы, и его оперативно эвакуировала поисково-спасательная группа на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи.

A.M.

