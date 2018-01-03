Нефтяная корзина ОПЕК 2 января подорожала

2018-01-03 13:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК второго января составила 64,83 доллара за баррель, что на 0,36 доллара больше показателя минувшей пятницы, сообщили Trend в среду в картеле.

Торги в понедельник, первого января, не проводились в связи с новогодними праздниками.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в среду перешли к слабому росту.