В Сирии разбился российский вертолет

2018-01-03 13:44 | www.trend.az | 5

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии из-за технической неисправности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Тридцать первого декабря при выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что во время жесткой посадки в 15 километрах от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.