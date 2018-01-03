Азербайджан в 2018 г. удовлетворит почти 100% потребностей Грузии в газе

2018-01-03 13:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2018 году удовлетворит 99,65 процента потребностей Грузии в природном газе. Это следует из баланса природного газа Грузии на 2018 год, утвержденного министерством экономического развития страны.

В целом, согласно документу, потребности Грузии в 2018 году составят немногим более 2,689 миллиарда кубометров газа. При этом 2,679 миллиарда кубометров газа (99,65 процента от общего объема) Грузия рассчитывает получить из Азербайджана, в том числе 1,866 миллиарда кубометров от госкомпании SOCAR и 813 миллионов кубометров газа, добытого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз".

Оставшаяся доля (9,41 миллиона кубометров) придется на местную добычу.