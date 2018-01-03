В Узбекистане изменится маркировка текстильной продукции

2018-01-03 14:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в ближайшем будущем планируется ввести новую маркировку для отечественной текстильной продукции Uztextile, сообщают узбекские СМИ.

По словам председателя правления ассоциации "Узтекстильпром" Ильхома Хайдарова, новая маркировка вполне может заменить для текстильщиков действующую сейчас Made in Uzbekistan.

Сейчас профильные ведомства разрабатывают конкретные критерии для новой маркировки.

Среди ее главных задач — формирование узнаваемости узбекской текстильной продукции и ее положительного имиджа в мире. Получение маркировки Uztextile будет означать, что продукция соответствует всем самым строгим требованиям, предъявляемым на рынках Евросоюза, США, Японии и Южной Кореи.

"В Uztextile мы намерены включить соответствие продукции санитарным и экологическим нормам, а в перспективе — и нормам социальной ответственности производителя. Текстильное предприятие, понимая, что наличие маркировки открывает ему большие экспортные перспективы, будет само стремиться улучшать качество и условия производства. Это будет сертификат, объединяющий все основные международные требования к текстильной продукции", — отметил начальник управления "Узтекстильпрома" Жасур Рустамбеков.

По итогам прошлого года предприятия легкой промышленности Узбекистана, по предварительным данным, экспортировали продукции на 1,1 миллиарда долларов.