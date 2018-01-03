Эрдоган позвонил Хасану Рухани

2018-01-03 14:18 | www.apa.az | 7

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Anadolu», президент Турции подчеркнул, что Анкара придает значение стабильности и обеспечению общественного порядка в Иране.

Эрдоган поддержал мнение Рухани о недопустимости нарушения законодательства при использовании права на проведение мирных акций.

Президент Ирана со своей стороны выразил признательность турецкому лидеру за чувствительность, выразив надежду на то, что акции в его стране прекратятся в ближайшие несколько дней.