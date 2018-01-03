США провоцируют события в Иране – МИД Турции

2018-01-03 14:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - США, и в частности президент Дональд Трамп, провоцируют события в Иране, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, Турция против вмешательства извне в дела Ирана.

Он отметил, что события в Иране являются внутренним делом этой страны.

Отметим, что сегодня президент Турции Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Ирана сказал, что Турция выступает за сохранение стабильности в Иране.

По словам Эрдогана, стабильность в Иране важна для Турции.

Сегодня вице-премьер Турции Бекир Боздаг также сказал, что Турция внимательно следит за развитием событий в Иране.