В Узбекистане снизилась налоговая нагрузка на юридические лица

2018-01-03 14:17 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - С 1 января 2018 года в Узбекистане ставка налога на прибыль юридических лиц выросла с 7,5 процента до 14 процентов, сообщили Trend в Государственном налоговом комитете республики.

При этом отменен налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, который составлял восемь процентов. С учетом этого совокупная налоговая нагрузка для юрлиц уменьшилась с 15,5 процента до 14 процентов, уточнили в комитете.

По ставке в 14 процентов налог на прибыль будут уплачивать и юридические лица, получающие доходы от проведения аукционов и организации массовых зрелищных мероприятий. В 2017 году налог на прибыль они платили по отдельной ставке — 35 процентов.