Поиски азербайджанских альпинистов начались и на территории Габалинского района

2018-01-03 14:23 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Поиски трех пропавших азербайджанских альпинистов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» продолжаются, сказал в среду Trend глава клуба Зия Гасымов.

По его словам, поиски ведутся беспрерывно.

«Они продолжаются в нескольких направлениях. В данный момент наша поисковая группа ищет ребят на территории Габалинского района. Поиски ведутся несколькими группами. Мы верим, что найдем наших альпинистов. Несколько дней назад мы обнаружили некоторые следы, но пока невозможно точно сказать, принадлежат ли они нашим альпинистам», - сказал Гасымов.

Руководитель клуба также прокомментировал вопрос о том, что пропавшие альпинисты ушли в горы без разрешения. По его словам, эта информация не соответствует действительности. «Если бы альпинисты ушли в горы без разрешения, то не смогли бы пересечь пост погранвойск в селении Хыналыг. Естественно, у них было соответствующее разрешение, раз они смогли пересечь погранпост», - сказал Гасымов.