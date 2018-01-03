В Иране задержали подозреваемого в убийстве двух демонстрантов в Доруде

2018-01-03 14:28 | www.trend.az | 6

Разведывательные службы Ирана задержали человека, подозреваемого в убийстве двух участников протестов в иранском городе Доруде, погибших во время демонстраций, сообщает РИА Новости.

"После того, как службы безопасности приняли ряд мер разведывательного характера, был задержан человек, убивший невинных граждан после того, как захватил транспортное средство противопожарный службы в ходе недавних волнений в городе Доруд, и впоследствии скрывался в Тегеране", — цитирует агентство заявление министерства.

По данным властей, ранее этот человек уже привлекался к ответственности за кражу и агрессивное поведение. Его также подозревают в нанесении ущерба государственной собственности в ходе протестов.