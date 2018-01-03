Прогноз погоды на первый рабочий день этого года

2018-01-03 15:17 | www.oxu.az | 6

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно. Ночью и утром на отдельных территориях возможен слабый туман, моросящий дождь.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный. Температура воздуха ночью составит 1-4, днем – 7-10 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков, местами ожидается слабый туман, будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-4 градуса мороза, в горных территориях 9-14 градусов мороза, днем- 9-14 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зянгилане, Лачыне, Кяльбяджаре, а также в Дашкясян-Гедабекском районах в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман, восточный ветер временами усилится. Температура ночью достигнет 0-5 градусов мороза, днем – 3-7 градусов тепла.

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джабраильском районах в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем- 6-10 градусов тепла.

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязяньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах в основном без осадков. Местами ожидается туман, днем в восточных районах возможен моросящий дождь. Восточный ветер днем в горных местностях временами усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем – 3-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, в высокогорных районах – 12-17 градусов мороза, днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В центрально-низменных районах: Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдямире, Имишли, Агджабеди, Бейлягане, Сабирабаде, Билясуваре, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, моросящий дождь. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем- 6-11 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, моросящий дождь. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем – 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем – 3-7 градусов тепла.

A.M.

