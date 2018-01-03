Норвегия приостановила действие лицензий на экспорт оружия в ОАЭ

2018-01-03 15:10 | www.trend.az | 6

Норвегия приняла решение о приостановке действующих лицензий, касающихся экспорта оружия и боеприпасов в Объединенные Арабские Эмираты, в связи с военным участием ОАЭ в Йемене. Об этом в среду сообщил МИД Норвегии, передает РИА Новости.

"После общей оценки ситуации в Йемене и возрастающего риска, связанного с военным участием Объединенных Арабских Эмиратов в Йемене, министерство иностранных дел приняло 19 декабря 2017 года решение о приостановке действующих лицензий на (экспорт) А-материалов (оружие и боеприпасы) в Объединенные Арабские Эмираты", — говорится в сообщении для прессы.

Решение означает, что новые экспортные лицензии выдаваться не будут, поясняет МИД Норвегии. В сообщении для прессы подчеркивается, что информации об использовании норвежских боеприпасов в Йемене у властей Норвегии нет и что решение в отношении лицензий стало с норвежской стороны выражением жесткой линии по вопросу оружия и экспорта.