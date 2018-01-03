В некоторых городах Ирана проводятся шествия против беспорядков

2018-01-03 15:38 | www.apa.az | 5

В некоторых городах Ирана проводятся шествия против последних событий.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, массовые акции в городах Ахваз, Кирманшах, Кум, Хорремабад, Абадан и других были названы «Шествиями единства». Участники акции выкрикивали лозунги «Смерть Америке», «Нет провокациям» и «Смерть Израилю». Они потребовали наказать участников беспорядков.

2 января в Тегеране было спокойно. Улицы и площади находились под контролем полиции.

Как сообщает «İribnews», вчера в городе Ленджан провинции Исфахан некоторые участники беспорядков подвергли обстрелу здание городской мэрии. В ходе инцидента никто не пострадал.