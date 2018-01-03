Эрдоган позвонил Хасану Рухани

2018-01-03 15:43 | www.oxu.az | 5
Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Anadolu», президент Турции подчеркнул, что Анкара придает значение стабильности и обеспечению общественного порядка в Иране.
Эрдоган поддержал мнение Рухани о недопустимости нарушения законодательства при использовании права на проведение мирных акций.
Президент Ирана со своей стороны выразил признательность турецкому лидеру за чувствительность, выразив надежду на то, что начавшиеся 28 декабря акции в его стране прекратятся в ближайшие несколько дней.