Завтра в Баку ожидается 9 градусов тепла

2018-01-03 15:59 | www.apa.az | 6

Стала известна погода на завтра.

Как сообщили АПА в МЭПР, ожидается переменная облачность. Утром и вечером местами будет слабый туман, изморось. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 1-4°, днем - 7-10° тепла. В Баку температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - 7-9° тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. В отдельных местах будет туман. Днем в восточных районах ожидается изморось. В горных районах подует временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от -1° до 4° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью от 0-5°, днем 2-7° тепла.