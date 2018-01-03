В Париже из-за непогоды закрыли Эйфелеву башню

2018-01-03 16:17 | www.trend.az | 6

Главная парижская достопримечательность — Эйфелева башня — в среду временно закрыта для посетителей из-за сильного ветра, принесенного в столицу ураганом "Элеанор", передает РИА Новости.

"Из-за неблагоприятных погодных условий Эйфелева башня закрыта для посетителей", — говорится в заявлении администрации башни.

По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 километров в час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.