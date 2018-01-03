В Греции разбился учебный самолет ВВС

2018-01-03 16:32 | www.trend.az | 6

В Греции на Пелопоннесе разбился учебный самолёт T-2 военно-воздушных сил, экипаж не пострадал, сообщил Генштаб военной авиации, передает РИА Новости.

"В среду, 3 января 2018 года, в 12:00, во время тренировочного полета экипажа, самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки, находясь в 2 морских милях к югу от аэропорта Каламата. В 12:04 вертолет AB-205 ВВС поднял летчиков, которые здоровы, и передал их в подразделение",- говорится в сообщении.