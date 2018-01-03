В Узбекистане закрыли 54 поста ДПС и блокпоста между областями

2018-01-03 17:03 | www.trend.az | 5

МВД Узбекистана известила о закрытии 54 постов дорожно-патрульной службы и блокпостов между областями страны, сообщают узбекские СМИ.

По данным МВД РУз, между областями страны насчитывается 133 поста, включая 60 постов ДПС и 73 стационарных постов ППС. Созданы специальные группы для изучения целесообразности наличия постов между областями. По итогам предварительного анализа были подготовлены заключения о ликвидации 66 постов, изучение деятельности оставшихся постов продолжается.